Paranhos busca viabilização de projetos de infraestrutura

Reinaldo Azambuja vem percorrendo desde setembro todo o Mato Grosso do Sul com o programa Governo Presente - Foto: Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni, trataram de projetos de infraestrutura urbana e rural para a cidade. Os dois se reuniram nesta sexta-feira (25) em Naviraí, durante a 5ª etapa do Programa Governo Presente, que leva a estrutura administrativa do Executivo Estadual para atendimento no interior de Mato Grosso do Sul.

“Apresentamos demandas de pavimentação, drenagem e construção de pontes nas estradas vicinais. A gente tem a certeza de que o governador conhece a realidade de nosso município. Ele já tem sido nosso parceiro e temos certeza absoluta que ele continuará nosso parceiro para que possamos realizar sonhos da população de Paranhos”, disse o prefeito.

Com população estimada em 14,2 mil habitantes (IBGE 2019) e economia baseada na agropecuária, Paranhos crê em novas oportunidades de projetos em conjunto com o Governo do Estado. “Temos certeza de que temos um governador que atende as necessidades de nosso município. E o bom do Governo Presente é que o governador está chegando nos prefeitos. Sabemos que é inédito isso”, avaliou.

Raio-x

Reinaldo Azambuja vem percorrendo desde setembro todo o Mato Grosso do Sul com o programa Governo Presente. Segundo ele, o objetivo é “fazer um raio-x das demandas municipais e criar um planejamento de investimentos para os próximos três anos”. O governador ainda avalia que “é possível sim tornar muito dos pedidos em realidade nos 79 municípios” depois de levantadas as necessidades locais.