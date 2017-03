No gabinete itinerante, na Expogrande, secretário se reúne com instituições ligadas à Sejusp

Começou nessa quinta-feira (30), em Campo Grande, a maior feira agropecuária do Centro-Oeste brasileiro, a Expogrande. Parceiro do evento, o Governo do Estado montou estande no Parque de Exposições Laucídio Coelho, onde acontece a feira, para divulgações das potencialidades do Estado. No local, também tem um gabinete itinerante para despachos dos secretários estaduais.

O primeiro a usar o espaço foi o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, que se reuniu com representantes do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Militar, durante esta sexta-feira (31). “O gabinete itinerante não é apenas um passeio, um deslocamento, um sair do Parque dos Poderes, mas sim uma oportunidade de diálogo com as pessoas para tratar assuntos importantes”, disse o dirigente da pasta.

A primeira agenda do dia foi com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Esli Ricardo de Lima, que aproveitou a oportunidade para apresentar ao secretário os oficiais gestores da corporação, além de destacar o sucesso da emissão de certificados on line e algumas demandas da instituição como o ingresso de novos bombeiros nas carreiras de soldado e oficial. “Neste período em que o secretário esta à frente da Sejusp, os órgãos que compõem a Segurança Pública obtiveram relevantes avanços na reestruturação e reaparelhamento. A sociedade sul-mato-grossense está mais segura e confiante”, destacou o comandante-geral dos Bombeiros.

O secretário também esteve reunido com a diretoria da Polícia Civil, para tratar de assuntos relacionados ao programa de investimentos MS Mais Seguro. Para o delegado-geral da instituição, Marcelo Vargas, essa é uma oportunidade da equipe expor as necessidades, dialogar e ouvir a exposição do secretário, que anunciou a chegada de mais de 100 novas viaturas para a Polícia Civil, que foram adquiridas por R$ 130 mil, enquanto o valor comercial ultrapassa a casa dos R$ 200 mil. “Isso é uma demonstração da eficiência da gestão do secretário José Carlos Barbosa e do Governo do Estado”, declarou o delegado.

Ainda no gabinete itinerante o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Waldir Ribeiro Acosta, juntamente com os comandantes, chefes e diretores, apresentaram algumas demandas da instituição e traçaram algumas estratégias para o ano de 2017. “A proximidade entre a Sejusp e a PM, tem gerado resultado em investimentos de qualidade na segurança pública”, ressaltou o coronel Waldir Ribeiro Acosta.

MS Mais Seguro

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) também está com um estande na Expogrande 2017, que tem como objetivo apresentar para população as novas viaturas e equipamentos adquiridos para as instituições policiais, através do programa de investimentos MS Mais Seguro.

Lançado no mês de junho do ano passado, o pacote está chegando em sua quarta etapa que deve entregar ainda neste mês de abril , mais de 280 viaturas, sendo 137 para Polícia Militar e 120 para Polícia Civil. Com concretização de mais esta edição do programa MS Mais Seguro, o Governo do Estado terá investido na área de segurança pública mais de R$ 60,7 milhões. Isso significa a aquisição de 588 viaturas (189 duas rodas e 399 quatro rodas), 555 armas, 903.258 munições e 5.925 equipamentos de proteção pessoal.

