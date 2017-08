No Fórum Brasil Central, Reinaldo Azambuja defende pauta para o crescimento dos estados

Trabalhos desta manhã contam com a presença de governadores, do Ministro das Cidades e presidente do BNDES.

Campo Grande (MS) – “A gente precisa ter essa pauta positiva para crescimento dos estados”, defendeu o governador Reinaldo Azambuja na manhã desta sexta-feira (4.8) no segundo dia de trabalhos do Fórum Brasil Central. As palestras e discussões de hoje são voltadas a este tema e contam com a presença de governadores, do Ministro das Cidades Bruno Araújo e do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo Rabello de Castro.

Eles já estão reunidos no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, na Capital. Às 9h15, darão entrevista coletiva à imprensa e seguirão com o Fórum.

Na pauta, a discussão será voltada às questões relacionadas ao desenvolvimento dos estados integrantes do Consórcio Brasil Central – formado por Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Distrito Federal (DF), Tocantins (TO), Rondônia (RO) e Maranhão (MA).

Para Reinaldo Azambuja, as discussões são importantes para os estados encontrar soluções conjuntas de crescimento e enfrentarem a queda na receita decorrente da crise econômica. Entre as propostas que estão sendo discutidas no Fórum, está o projeto para compra compartilhada de medicamentos de atenção básica entre os estados, como forma diminuir o preço dos produtos.

Outro ponto da pauta do evento é a criação de um mercado comum, que visa a unificação das alíquotas fiscais. Ainda dentro da proposta de mercado comum, a intenção é que sejam elencados produtos complementares de cada estado para formar um bloco de incentivo às exportações.

Na apresentação do ministro das Cidades, serão apresentados os programas da União como forma de oferecer suporte ao desenvolvimento dos estados e municípios. Já o presidente do BNDES tratará dos investimentos disponíveis para os estados, municípios e a iniciativa privada.

Entre eles, o cartão para o agronegócio – novidade na linha de crédito exclusiva aos produtores rurais. O BNDES possui mais de R$ 1 trilhão em ativos para investimento nos diversos setores da economia. “Que o País possa prosseguir com a retomada do crescimento, dos investimentos e da geração de emprego”, afirmou o governador.

Participam dos trabalhos o Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel, e autoridades dos estados integrantes do Consórcio. Mais informações sobre o evento estão disponíveis no site do Fórum.

