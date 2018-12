No fim de ano saiba quais órgãos do Poder Executivo ficarão fechados

As Agências Fazendárias (Agenfas) também não funcionam no feriado em nenhum dos municípios onde estão em atividade - Divulgação

No último dia do ano (31.12) e também no primeiro dia de 2019 (1º.01.) órgãos, entidades da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo não terão expediente, de acordo com publicação do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul. O governador Reinaldo Azambuja decretou ponto facultativo nessas datas (decreto n°1 do dia 11 de janeiro).

Fique atento ao que abre e fecha nesse período:

Fáceis

Os Fáceis (Centrais de Atendimento ao Cidadão) não terão expediente na segunda e terça-feira. O atendimento só voltará ao normal na quarta-feira (2.01) – nas unidades dos terminais General Osório, Guaicurus e Aero Rancho o horário de funcionamento é das 8h às 16h, e na do shopping Bosque dos Ipês o atendimento acontece das 10h às 22h (determinados serviços encerram até às 19h).

Agenfas

As Agências Fazendárias (Agenfas) também não funcionam no feriado em nenhum dos municípios onde estão em atividade. O atendimento também volta ao normal na quarta-feira (2.01).

Detran

As agências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) também ficarão fechadas, incluindo a do Shopping Campo Grande. Para os que precisam dos serviços do Detran, a orientação é buscar as unidades até essa sexta-feira (28.12).

Hemosul

O Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1.304 Centro, abrirá na segunda-feira (31.12), das 7h às 12h. No interior todas as unidades estarão fechadas com retorno na quarta-feira (2.01). Neste sábado (29.12), o órgão em Campo Grande abrirá em horário normal para receber as doações. das 7h às 12h.