INTERNACIONAL No Equador, Guaidó diz que transição busca resgate democrático 3 março 2019 - 10h33

Daniel Tapia/Reuters/Direitos reservados Em uma mais etapa de visita a países da América do Sul, Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino na Venezuela, reiterou que os venezuelanos precisam do apoio internacional para restaurar a democracia e conquista a liberdade, na viagem ao Equador. O presidente equatoriano, Lenín Moreno, que o caminho está próximo. “Cruzada de transformação profunda que necessita o povo venezuelano. Estamos no caminho para sair deste abismo”, ressaltou o equatoriano. “O povo equatoriano sente a tragédia vivida pelo povo venezuelano.” Guaidó reafirmou sua determinação se sustenta na “luta por valores fundamentais e essenciais”. Segundo ele, o esforço é para promover “transição pacífica e cooperação saudável”. A meta, de acordo com o venezuelano, baseiam-se em “democracia, liberdade e um período de prosperidade”.

Nos últimos dias, o venezuelano esteve na Colômbia, no Brasil, no Paraguai e na Argentina, além do Equador. Guaidó disse que pretende voltar para Venezuela e promover mobilizações amanhã (4) e terça-feira (5).