No Egito, ataque em mesquita no Sinai mata pelo menos 85

Homens armados não identificados com explosivos atacaram uma mesquita na Península do Sinai, no Egito, mataram 85 pessoas e deixaram outras 80 feridas, de acordo com fontes do Ministério da Saúde citadas pela imprensa estatal.

O ataque ocorreu durante as preces da sexta-feira na mesquita Al Rawda, na cidade de Be'r Al Sabea, a oeste da cidade de al-Arish, informou a imprensa oficial. Nenhum grupo até agora assumiu a responsabilidade.

O braço egípcio do grupo extremista Estado Islâmico realiza ataques regulares no Sinai e está ativo na cidade de al-Arish. Fonte: Dow Jones Newswires.