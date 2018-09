No Dia Mundial sem Carro, Uber oferece 50% de desconto em viagens

Uber oferece 50% de desconto em viagens - Divulgação

Neste sábado, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia Mundial sem Carro, data que traz uma reflexão sobre a dependência do carro particular. Para estimular as pessoas a deixarem o carro particular em casa, a Uber fará uma promoção inédita: as viagens compartilhadas em todo País terão 50% de desconto.

Para utilizar o desconto, o usuário deve compartilhar a viagem entre duas ou mais pessoas, usando a função "Dividir valor" (usando o código DIASEMCARRO). O objetivo é incentivar o compartilhamento de viagens e chamar a atenção para outras alternativas de mobilidade. Um estudo publicado pela Fortune indicou que os carros ficam estacionados cerca de 95% do tempo. No Brasil, uma pesquisa do Ibope mostrou que um morador da cidade de São Paulo que usa o carro com frequência fica em média 3 horas e 9 minutos por dia no trânsito. Se estiver dirigindo, isso significa gastar mais de 47 dias por ano no trânsito, o que afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas.

Por isso que, em agosto, a Uber lançou a campanha "O peso do seu carro". Por meio de um teste online disponível em pesodoseucarro.com.br, é possível estimar o quanto o carro particular "pesa" na vida das pessoas e conferir os gastos necessários para manter um veículo. Para chegar ao resultado, a metodologia considera diferentes variáveis quantitativas como o valor do carro, a distância percorrida diariamente, gastos com manutenção, seguro, IPVA e combustível, e aspectos emocionais, como a preocupação em encontrar uma vaga ou ficar preso no trânsito.

"Ao optar por dividir o carro com outras pessoas, estamos colaborando para que haja menos carros nas ruas e menos necessidade de espaços para estacionamentos, por exemplo", afirma Adriana Gomes, Diretora de Marketing da Uber. Um levantamento da USP apontou que de 25% a 30% da área construída foi voltada para deixar os carros. "Nas cidades em que a Uber já está há bastante tempo, é possível observar grandes pontos de concentrações de início e finalização de viagens em estações de metrô e terminais rodoviários", complementa a executiva. Em São Paulo, quase um terço das viagens são apenas de ida, ou seja, o usuário utiliza o aplicativo para ir ou voltar de um local, combinando um Uber com outros modais de transporte.

*Cada usuário pode usar o desconto uma vez durante o dia. O valor máximo do desconto é de R$ 20 por viagem.