No Dia do Trabalhador, colaboradores contam suas vivências

No Fort Atacadista, por exemplo, alguns "pratas da casa" relatam histórias de determinação e superação ao longo dos anos de trabalho e suor - Foto: Divulgação

O primeiro dia do mês de maio é dedicado aos trabalhadores. Feriado nacional, a data também é conhecida como Dia do Trabalho e lembrada pelas empresas como forma de homenagear seus colaboradores pelo esforço e dedicação empreendidos ao longo de suas trajetórias. No Fort Atacadista, por exemplo, alguns "pratas da casa" relatam histórias de determinação e superação ao longo dos anos de trabalho e suor.

É o caso de José Jorge Rodrigues, funcionário com 30 anos de casa. Começou seus trabalhos ainda no antigo Bate Forte, trabalhando como auxiliar de serviços gerais. "Fazia de tudo um pouco, separava mercadoria, realizava entrega. Foi um tempo bom e de bastante aprendizado. Ao longo desses anos, pude também fazer bons amigos", reconhece. Demonstrando calma e, ao mesmo tempo, agilidade com o serviço, José faz questão de dizer que com ele não tem tempo ruim, pois a vida é feita é oportunidades.

José também lembra das dificuldades do início, quando os trabalhos eram, em sua maioria, feitos de forma braçal. "Não tinha nem carrinho, a gente carregava as mercadorias nas costas mesmo. Hoje, temos equipamentos que permitem a realização de um trabalho melhor e de mais qualidade, graças a evolução da tecnologia".

Em três décadas, ele já passou por três lojas da rede, foi promovido para o cargo de conferente e, atualmente, trabalha na unidade localizada no bairro Moreninhas, região sul de Campo Grande. "Trabalhar no Fort é sinônimo de crescimento pessoal e profissional. Me sinto feliz de estar aqui e poder contribuir ao longo de tanto tempo. Hoje, trabalho no setor do balcão de vendas e posso ver o quanto todos aqui evoluem diariamente".

Atualmente, entre suas atribuições, está a responsabilidade por conferir todos os produtos e mercadorias que entram na loja, verificando se estão em quantidade correta para distribuição, embarque ou venda. Além disso, ele confere o controle de qualidade dos itens, entrada e saída de materiais, bem como controle de estoque. "Faço o trabalho com amor e sou grato a Deus pelas oportunidades que tive até hoje", pontua.

Quem também conta sua história é o colaborador Sebastião Machado da Silveira Filho, mais conhecido por todos como Tião. Em 1993, participou de uma seleção para atuar no balcão de vendas e área administrativa, também no Bate Forte. "Fui contratado e na época esse setor funcionava em um local na Avenida Zahran. Tempos depois passei a ser sub-gerente do atacado e, em seguida, gerente do balcão", recorda.

Do atacado, passou a atuar no atacarejo com a chegada do Fort Atacadista, onde se tornou gerente de loja. Nas lembranças do início dos trabalhos, o espírito de equipe é o destaque. "Nossa turma sempre foi parceira. A empresa estava crescendo e fomos ganhando espaço junto com ela, com muito conhecimento e aprendizagem".

Fatos marcantes foram vivenciados, como campanhas em nível nacional, algo que até então era novidade para Tião. "Já fizemos muitas campanhas maiores que as de muitas multinacionais. O desafio, a correria e alegria em se fazer o que gosta sempre foram fatores de grande motivação e me impulsionou a crescer ainda mais profissionalmente", alega, acrescentando que, hoje, procura repassar aos funcionários mais novos suas experiências para estimular a importância do trabalho em conjunto.

Orgulhoso de sua trajetória, Tião lembra que já passou por todas as lojas do Fort na Capital. Atualmente, trabalha como gerente na unidade do Norte Sul, mas destaca que em breve passará a atuar mais fortemente no setor de vendas, com a mesma garra e empolgação de sempre para o melhor atendimento ao cliente. "É marcante ver o crescimento da empresa e das pessoas que aqui trabalham, e fico orgulhoso em fazer parte desse time", finaliza.