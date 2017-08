Detran dá dicas para evitar acidentes com pedestres

Campo Grande (MS) – Todo dia 8 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Pedestre. A data é uma lembrança do cuidado que motoristas, motociclistas e ciclistas devem ter com quem está a pé e que divide o espaço nas ruas.

Dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) apontam que no ano de 2016, em Campo Grande, dos 379 acidentes envolvendo pedestres, 17 vieram a óbito. Já em 2017 até o mês de julho, foram registrados 183 acidentes, vitimando oito pessoas.

O Detran, com a finalidade de orientar condutores e pedestres sobre a travessia correta na faixa de segurança, travessia em locais proibidos e sobre a preferência quando há semáforo no local, realiza durante todo o ano a campanha educativa “Pedestre. Gesto Feito que Merece Respeito”, com o objetivo de reduzir o número de acidentes envolvendo pedestres.

“Desenvolvemos campanhas voltadas para a mudança de comportamento durante todo o ano, pois acreditamos que ações como esta, são capazes de transformar atitudes e assim diminuir os acidentes de trânsito”, ressalta Marlene Alves Nogueira Rodom – diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS.

Ressaltando que no trânsito todos somos pedestres, o Detran-MS selecionou algumas orientações que devem ser adotadas no dia a dia para garantir a segurança.

Preste atenção em todo o ambiente que o cerca;

Esteja certo que foi visto antes de atravessar;

Evite fazer a travessia em esquinas e curvas;

Use sempre a faixa de pedestres;

Não atravesse vias (ou mesmo caminhe pelas calçadas) olhando para o celular;

Não use fone de ouvido;

Ao descer de um coletivo, nunca atravesse pela frente do veículo;

Cuidado ao cruzar áreas com garagens;

Caminhe sempre pela calçada.

