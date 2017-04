No Dia do Exército, senador recebe Medalha do Mérito Militar

O senador Pedro Chaves (PSC/MS) recebeu nesta quarta-feira (19), em Campo Grande, a Medalha da Ordem do Mérito Militar, uma das mais altas condecorações concedidas pelo Exército Brasileiro a personalidades que se destacam por seu trabalho em favor da instituição. A medalha foi entregue pelo Comandante Militar do Oeste, general Menandro Garcia de Freitas, durante a solenidade comemorativa do Dia do Exército, realizada na sede do CMO.



“É uma honra muito grande ter meu trabalho como educador e senador da república reconhecido por uma das instituições mais respeitadas do nosso país. Sou muito grato ao Comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, e ao general Menandro Garcia de Freitas, por tão honrosa distinção. Vou continuar trabalhando com muito afinco em favor do Exército, que tem papel fundamental não só na defesa da pátria mas também na prestação de serviços à comunidade”, agradeceu Pedro Chaves.

