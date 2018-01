No dia do aniversário da Caixa, bancários protestam em defesa do banco 100% público

Nos nove primeiros meses de 2017, o lucro da Caixa foi de R$ 6,2 bilhões, um crescimento de 84,5% na comparação com o mesmo período de 2016 - Foto: CONTRAF

Nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro, quando a Caixa Econômica Federal completa 157 anos de fundação, os bancários de todo país vão participar do Dia Nacional de Luta por melhores condições de trabalho e em defesa do banco 100% público.

Em Campo Grande, os diretores do Sindicato dos Bancários de Campo Grande-MS e Região se reunirão, às 9h, em frente à agência da Caixa, localizada na Rua Barão do Rio Branco, quando será entregue uma carta informativa para população. Também haverá uma apresentação teatral “Intervenção com Perna de Pau”, a partir das 10h20, para aproveitar a fila do banco e chamar atenção dos clientes para a importância social da instituição financeira.

A Caixa é responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais no país. Também assume a execução de programas do governo, como Minha Casa, Minha Vida, Fies e Bolsa Família.

“Estamos realizando esse ato para chamar atenção da população da importância de manter a Caixa 100% pública para o desenvolvimento econômico do município e do Estado. A instituição financia programas sociais importantes para a população de baixa renda, além de obras infraestrutura e saneamento básico e, por isso, precisamos manter este banco público. O atual governo ameaça privatizar o banco, prejudicando milhões de brasileiros”, afirmou o presidente do sindicato, Edvaldo Barros.

Nos nove primeiros meses de 2017, o lucro da Caixa foi de R$ 6,2 bilhões, um crescimento de 84,5% na comparação com o mesmo período de 2016. Em contrapartida, segundo pesquisa da Contraf-CUT e do Dieese, entre janeiro e novembro de 2017, o banco foi responsável pelo fechamento de 6.878 postos de trabalho, em função das duas fases do Programa de Desligamento Volunta?rio Extraordina?rio (PDVE) da instituição