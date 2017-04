No Dia das Mães de O Boticário, o público declara o seu amor

O Boticário quer engajar as pessoas a declararem o seu amor neste Dia das Mães com a emocionante campanha “Telepatia”. Criada pela AlmapBBDO, “Telepatia” estreou na televisão no último domingo (16), convidando o público a expressar o seu afeto por quem tanto se dedicou a ele.

Seguindo o conceito “Diga tudo aquilo que você não diz faz tempo”, o filme “Telepatia”, de 30 segundos, mostra a sincera relação entre Lara e sua mãe. Quando pequena, Lara costumava expressar-se com um “eu te amo” para a mãe, o que é mostrado no comercial por meio de uma série de cenas narradas pela mãe da menina. Na medida em que o tempo passa, a garota deixa de lado as declarações espontâneas da infância. Contudo, a sensibilidade da mãe de Lara evidencia: “Na verdade, ela ainda fala, mas por telepatia” – nisso, a jovem interrompe o pensamento da mãe e entrega a ela um lindo kit de Dia das Mães de O Boticário, seguido de um abraço caloroso. O filme encerra com cenas da mãe e da filha em diferentes momentos e engaja o público a também dizer “eu te amo”, e conclui que este ainda é o melhor presente.

A campanha conta, também, com anúncios impressos, spot para rádio, out of home, PDV, mídia digital e social mídia. Diversos formatos digitais integram as ações online, assinadas pela W3haus. Para homenagear os mais variados perfis de mães, a campanha aproveita as possibilidades dos meios para ativar seu público e estimular que os filhos soltem a emoção. No Facebook serão apresentados vídeos, gifs e carrosséis que inspiram os filhos a declarar o amor por suas mães nas redes sociais de forma original e também apresentam cards com mensagens prontas para serem compartilhadas com suas mães com a hashtag #mãeeuteamo.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=EgBhqVBfhXA

Ficha Técnica – Anúncio

Anunciante: O Boticário

Título: Mães

Produto: Datas Comemorativas

Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches

Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi

Diretor de Criação: Rynaldo Gondim

Diretor de arte: Vinicius Valeiro

Redator: Tales Bahu

Foto Modelos: Isabel Garcia (Somos Zoom)

Packs 3D: Studio Boreal

Tipografia: Motor Niveo

Art Buyer: Tereza Setti, Stephanie Biekarck

Produtor Gráfico: José Roberto Bezerra

Atendimento: Camilla Massari, Daniela Teixeira, Renata Principe

Planejamento: Cintia Gonçalves, Daniel Machado, Katia Fontana

Mídia: Daniel Ribeiro, Renata Bordin, Clovis Alberto de Oliveira

Diretor de Negócios: Rodrigo Andrade

Aprovação: André Farber, Alexandre Bouza, Cristiane Irigon Amaral, Christina Rossi

Ficha Técnica – Filme

Anunciante: O Boticário

Titulo: Telepatia

Diretor Geral de Criação: Luiz Sanches

Diretor Executivo de Criação: Bruno Prosperi

Diretor de Criação: Rynaldo Gondim

Diretor de arte: Vinicius Valeiro

Redator: Tales Bahu

Produtora de imagem: O2 Filmes

Produtor executivo: Rafael Fortes/ Flavia Zanini

Direção: Fred Luz

Fotografia: Juliano Lopes

Diretor de Arte: Ana Henriques

Montador / Editor: Minidocs: // Clipe: Fernanda Krumel

Finalizador: Ricardo Kertesz (Gaucho)

Atendimento: Rejane Bicca/ Luiza Teani

Produtora de som: RAW AUDIO

Produção: Equipe Raw Audio

Maestro: Hilton Raw

Atendimento: Juliana Martellotta e Adriana Monteiro

Locutora: Tereza Freire

Música: Deep in my heart

Cantora: Rhaissa Bittar

RTV: Vera Jacinto, Diego Villas Bôas, Vanuza Passos

Atendimento: Camilla Massari, Daniela Teixeira, Renata Principe

Planejamento: Cintia Gonçalves, Daniel Machado, Katia Fontana

Mídia: Daniel Ribeiro, Renata Bordin, Clovis Alberto de Oliveira

Aprovação: André Farber, Alexandre Bouza, Cristiane Irigon Amaral

