No Dia da Mulher, secretárias destacam qualidades femininas no serviço público

Nos últimos anos as mulheres vêm ganhando espaço na vida pública e na Prefeitura de Campo Grande esta situação não é diferente. Atualmente, várias secretarias são dirigidas por mulheres. Neste dia 08 de março a prefeitura homenageia as mulheres que não dispensam o carinho e a atenção no atendimento público que vai das crianças a pessoas da melhor idade.

A primeira-dama e presidente do Fundo de Apoio a Comunidade (FAC), Tatiana Trad, destaca a importância do olhar de acolhimento que a mulher leva para a vida pública. “Hoje não se faz mais políticas públicas sem as mulheres. Todas as mulheres têm um papel importante na sociedade. As mulheres são acolhedoras e exercem um trabalho diferenciado na sociedade. Nos do FAC valorizamos as mulheres. Neste ano vamos promover eventos com a participação das mulheres de nossa sociedade, porque são as mulheres que conhecem as necessidades sociais e o desejo de cada mãe de família”, pontuou.

A vice-prefeita Adriane Lopes reforçou que a presença da mulher no poder público fortalece a democracia e ressaltou a sensibilidade que faz a diferença no meio político. “A mulher, por natureza, consegue administrar várias situações ao mesmo tempo. Nós aqui na prefeitura temos a proposta de fazer um trabalho social. O prefeito nos deu o direito de participar da administração e temos o direito e voz para com os cidadãos. O papel da mulher no poder público é fundamental para melhorar a qualidade de vida da sociedade como um todo”, analisou.

Para a Subsecretária de Políticas para as Mulheres, Carla Stephanini o olhar da mulher tem transformado a administração pública, principalmente, na educação, saúde e assistência social. “Nós da Subsecretaria da Mulher trabalhamos para a consolidação da promoção e garantia dos direitos das mulheres por meio de uma política pública que envolve todas as secretarias. Por meio dos nossos esforços, nós mulheres podemos buscar poder político nos convívios privados ou públicos”, avaliou.

De acordo com a secretária de Administração Maria das Graças Macedo, atualmente, na Prefeitura de Campo Grande as mulheres ocupam 60% dos cargos, o que demonstra o interesse delas em ocupar espaço na sociedade. Esta participação da mulher na vida pública é um dinamismo que caminha lado a lado com a evolução do país, e em Campo Grande apresenta-se como oportunidade de progresso.

“Abordar a trajetória da vida pública das mulheres campo-grandenses é falar sobre a aquisição de direitos, de espaço público para o exercício da cidadania. Dentro dessa abordagem está inserida a luta por igualdade, pela justiça imparcial, o combate contra o preconceito e a opressão, enfim, a busca por um ambiente público efetivamente democrático”, declarou Maria das Graças.

Na opiniao Secretária de Assistência Social Maria Angêlica Fontanari, a mulher tem a capacidade de detectar os problemas e a expertise em resolvê-los. Ela ressalta a importância do lado maternal na hora de ajudar as pessoas. “Não é somente a ajuda financeira, mas ouvir as pessoas de forma humana e tentar resolver os problemas. Quando se fala em mulher, falamos em família, da mulher que cuida e ama. A mulher é protetora e tudo que faz e com presteza e competência. As mulheres são aguerridas”, elogiou.

A secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brum, falou do desafio de estar à frente de duas políticas diferentes, mas que se complementam, o que necessita de muita sensibilidade e compromisso.

“Estou feliz e me sinto lisonjeada pela confiança que o prefeito depositou em mim. Percebemos que dentro do Poder Público melhorou e aumentou muito a participação das mulheres. Contudo, há muito que ser feito, pois o mundo continua machista. Mas não podemos ficar apenas à espera de reconhecimento. Temos que fazer nossa parte e ter uma participação ativa, pois é isto que nos torna indispensáveis na construção da democracia junto ao Poder Público ou na iniciativa privada”, detalhou.

A secretária de Educação, Ilza Mateus, lembrou da importância do trabalho da mulher nas várias áreas da administração pública, onde desempenham suas funções de maneira muito singular. “Não apenas com a capacidade intelectual, mas também na forma de atender, humanizando as relações profissionais. Por isso, o grande desafio de toda administração é construir modelos de gestão que ofereçam oportunidades iguais de acesso a carreira para homens e mulheres”, afirmou a secretária.

“Neste 8 de março rendemos as nossas homenagens a todas as mulheres campo-grandenses, mais de 50% da população do município, que geram os filhos desta terra. Ressalto principalmente o que nos define: as atitudes determin adas, a persistência, a garra que nos faz nunca desistir, nossa força para lutar incansavelmente por nossos sonhos e ideais. Somos presença marcante e fazemos a diferença onde quer que estejamos. Nos conselhos regionais de Campo Grande, por exemplo, representamos mais de 40% do total de conselheiros. Na Planurb somos mais de 60% dos servidores. Nós verdadeiramente ajudamos a construir a Cidade Morena a cada dia”, concluiu a diretora da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingues.

