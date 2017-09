No Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência, McDonald’s celebra inclusão

Um dos principais focos do McDonald’s é a inclusão social e, no Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, é importante destacar o cuidado e o respeito que a empresa tem quando se fala em diversidade.

No Mato Grosso do Sul, o McDonald’s emprega hoje cerca de 10 pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. É o caso do Gleison Ribeiro Martins, que tem 38 anos e há cinco trabalha no McDonald’s em Campo Grande. Ele tem deficiência intelectual, já passou pela APAE e, agora, colabora para manter o salão do restaurante Drive Afonso Pena em ordem.

Para o Gleison, o trabalho é um momento de descontração também. No restaurante, ele já é conhecido por sempre conversar com os clientes e o assunto preferido é o time do coração, o Corinthians.

No local de trabalho, os colegas ressaltam que, ao longo do tempo, ele foi criando mais familiaridade com a função que desempenha. “Conseguimos ver claramente como o Gleison foi crescendo na empresa. O restaurante fica muito mais animado com ele”, afirma o consultor de Operações, Luiz Alexandre.

