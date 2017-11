No Dia da Consciência Negra, Águas Guariroba cadastra trabalhadores da Comunidade Tia Eva

- Divulgação

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Águas Guariroba realizou o cadastro de currículo de moradores da Comunidade Tia Eva. A atividade é uma das ações do programa Respeito Dá o Tom – programa de equidade racial da Aegea Saneamento, holding da qual faz parte a concessionária de água e esgoto de Campo Grande. Uma equipe da área de Recursos Humanos e integrantes do Comitê de Igualdade Racial da empresa participaram da tarde de cadastro nesta segunda-feira (20) no Salão Social São Benedito.

Um dos objetivos da ação do Dia da Consciência Negra na Comunidade Tia Eva é fortalecer a empregabilidade do negro no mercado de trabalho. Este é um dos pilares do programa Respeito Dá o Tom. “Vir até a comunidade é uma das formas de fazer essa aproximação e mostrar que a empresa está de portas abertas”, destacou a assistente social Lucinei Cesario da Cruz, presidente do Comitê de Igualdade Racial da Águas Guariroba.

Eurides Antônio da Silva, o Bolinho, presidente da Associação de Descendentes de Tia Eva, cedeu o espaço do Salão Social São Benedito para a equipe da Águas Guariroba e destacou que a parceria só traz benefícios para a comunidade. “Essa parceria com a Águas Guariroba vem bem a calhar, sobretudo nesta data em que celebramos o mês da Consciência Negra. Valoriza nossos irmão afrodescendente que estão fora do contexto social do trabalho com oportunidade”, avalia Bolinho.

O cadastro também visto como uma oportunidade para Maria Neci Ferreira Martins, de 31 anos. Para ela, a possibilidade poder trabalhar na Águas Guariroba ou ver alguém da comunidade vestindo a camisa da empresa significa uma vitória. “Vai ajudar o jovem daqui. Todos queremos melhorar de vida, ter um bom emprego. Essa é uma boa oportunidade para mim e para os moradores daqui”, comenta. “Já saí para distribuir currículo, mas nunca vi uma empresa vir até a comunidade para procurar trabalhador”, conclui.

Semana da Consciência Negra

O cadastro de currículos na comunidade Tia Eva foi apenas a primeira ação da Semana da Consciência Negra na Águas Guariroba. Na quinta-feira, dia 23, uma oficina de turbantes irá colorir o expediente na loja de atendimento, no centro, mostrando elementos da cultura afro. Durante os dias 22 e 23, alunos da Escola Joaquim Murtinho farão uma exposição artística étnico-racial na empresa. O encerramento, no dia 24, ficará por conta de uma apresentação de roda de capoeira, na Central de Serviços, às 7h30.

O Dia da Consciência Negra, criado em 2003, remete ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, em 1695, e à reflexão sobre a inserção do negro nos diversos setores da sociedade.