No dia 1º de Maio, Funtrab divulga balanço do primeiro trimestre

Nesta quarta-feira, Dia do Trabalhador, o diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), Clistiano Fernandes, faz um balanço dos atendimentos do primeiro trimestre de 2019. Somente nos primeiros 90 dias do Governo foram ofertadas aproximadamente oito mil e quinhentas vagas.

Sobre a equipe da Funtrab e alguns dos serviços oferecidos ele explica.

A Funtrab é um órgão responsável pela gestão das políticas públicas de Trabalho, Emprego e Renda em Mato Grosso do Sul vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e tem por objetivo integrar as ações de atendimento aos trabalhadores e empregadores, favorecendo a inclusão social por meio do trabalho.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues