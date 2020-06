No combate à pandemia, asilos recebem produtos de higiene e limpeza

Em Mato Grosso do Sul, o Asilo São João Bosco e a Sirpha Lar do Idoso, foram os locais escolhidos para receberem os donativos - DIVULGAÇÃO

Asilos em Campo Grande, recebem nesta quarta-feira (10), reforço no estoque dos produtos de higiene e limpeza, considerados itens essenciais durante a pandemia, além de 423 kg de alimentos não perecíveis. Os itens foram comprados por meio do movimento “Energia do Bem”, do Grupo Energisa, que possui diversas ações, entre elas o de arrecadação de fundos para ajuda à idosos de 38 instituições de 11 estados onde a empresa atua.

A campanha teve início em abril, e contou com a participação de colaboradores da concessionária de energia elétrica, seus amigos e familiares. Depois da parceria firmada com a plataforma Evoé, toda à sociedade também passou a poder participar da arrecadação que aconteceu até no último dia 22, no modelo de matchfunding, onde para cada Real doado, a Energisa doou mais R$ 1.

Em Mato Grosso do Sul, o Asilo São João Bosco e a Sirpha Lar do Idoso, foram os locais escolhidos para receberem os donativos. “Antes mesmo da aquisição dos produtos, entramos em contato com os responsáveis pelas instituições para conhecer as principais necessidades desses idosos, podendo assim, ajudar com os itens mais importantes e que amenize as dificuldades trazidas pela pandemia”, explica Marcelo Vinhaes, diretor presidente da Energisa em Mato Grosso do Sul.

A entrega dos produtos está marcada para acontecer às 9h desta quarta-feira (10), no Asilo São João Bosco, localizado na avenida José Nogueira Vieira, 1.900, no bairro Tiradentes, e às 14 horas, no SIRPHA Lar do Idoso, localizado à Rua Luxo, 125, no bairro Nova Lima.

Energia do Bem

O Grupo Energisa, por meio do movimento “Energia do Bem”, já doou R$ 5 milhões a 12 iniciativas nos 11 estados onde a empresa atua na distribuição de energia. Entre elas, R$ 1,5 milhão para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para a produção de testes para diagnóstico de Covid-19.

No estado, além da doação de itens de higiene e limpeza, a empresa arcou com os custos pelo transporte e calibração de 70 ventiladores pulmonares do interior que estavam estragados. Fez a doação de 300 cestas básicas à famílias carentes. E contratou mão de obra para a fabricação de 65 mil máscaras 100% algodão, e que já começaram a ser entregues aos indígenas em Dourados.

Também foi criado o portal Energia do Bem (https://www.movimentoenergiadobem.com.br/), com informações confiáveis sobre a doença e conteúdo para reduzir os impactos do isolamento social.

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar aproximadamente 19 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).