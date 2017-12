No aniversário de Rochedinho, prefeitura leva Cantata de Natal e reafirma compromisso com o distrito

O evento, realizado na Escola Municipal Barão do Rio Branco, contou com uma programação cultural com a apresentação da Banda da Guarda Municipal e do grupo de balé da unidade escolar. - Foto: Assessoria / Prefeitura de Rochedinho, MS

Com um pouco mais de mil habitantes, Rochedinho completou 64 anos de história na última segunda-feira (11). Para celebrar a data, que acontece neste mês festivo do nascimento de Jesus, a prefeitura de Campo Grande organizou junto com a comunidade local a 1ª Cantata de Natal. Evento que reuniu cerca de 500 pessoas e entrará no calendário de festividades do município.

A vice-prefeita Adriane Lopes, que participou da celebração acompanhada do subprefeito de Rochedinho, Silvio Alexandre Ferreira, lembra que esta é a primeira vez que o distrito recebe iluminação natalina e evento festivo de Natal do município, como forma de valorizar as famílias da região.

“Uma das reivindicações das comunidades que vivem nos distritos sempre foi a de um olhar de igualdade para com eles, já que também fazem parte da cidade, mas eram deixados de lado. A nossa gestão vem, mais uma vez, reafirmar o compromisso com os distritos e esse evento é uma demonstração de que a prefeitura tem o olhar voltado para esses cidadãos de Rochedinho, tanto quanto para quem mora na Capital”, enfatiza a vice-prefeita.

Para o subprefeito, a parceria entre a comunidade e produtores do distrito de Rochedinho com a Prefeitura de Campo Grande tem dado bons resultados para a população e, os serviços da saúde, educação, esporte e lazer são os principais pontos positivos apresentados nesses primeiros meses da administração.

“Acredito que a comunidade tem motivos para comemorar este ano de renovação, quando ela já começa a ter da gestão pública municipal um cuidado diferente daquilo que sempre aconteceu. O distrito evoluiu nestes onze meses com melhorias na saúde, tecnologia e implantação de uma série de projetos esportivos e sociais. E mesmo antes de finalizar o ano já demos início a novos projetos para 2018, desta vez na educação com a implantação de mais duas salas de aula para receber a lista de espera da pré-escola”, destaca Silvio.

O evento, realizado na Escola Municipal Barão do Rio Branco, contou com uma programação cultural com a apresentação da Banda da Guarda Municipal e do grupo de balé da unidade escolar.

Além da vice-prefeita, a 1ª Cantata de Natal contou com a presença dos secretários Valério Azambuja (Sesdes) e José Mário Antunes (SAS); do diretor-presidente da Funsat Cleiton Freiras Franco e do diretor da E. M. Barão do Rio Branco Francisley Galdino da Silva.