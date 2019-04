No aniversário de Nioaque, governador entrega obras de infraestrutura, educação e habitação

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira, dia 08, quando Nioaque completa 170 anos, o governador Reinaldo Azambuja entregou obras de infraestrutura, habitação e educação no município. Segundo ele, uma característica de sua gestão municipalista.

No total, estão sendo investidos no município cerca de R$ 1,4 milhões com a pavimentação e drenagem nas Ruas Coronel Camisão e Alexandre Daruj, construção de bases do programa Lote Urbanizado, entrega de kits de materiais esportivos, reforma e melhorias das Escolas Estaduais Ignês Resstel Vilas Boas, E.E. Indígena Agelina Vicente, e escola municipal Indígena Gabriel Laureano, e a entrega de veículos para Assistência Social e para saúde do município.

Reinaldo ressaltou a importância das parcerias para a concretização de tantos investimentos, como a entrega de novos equipamentos agrícolas.

Com as bases do Programa Lote Urbanizado, 43 famílias serão beneficiadas com a construção das casas do Residencial Constantina Gaúna Xavier. O Lote Urbanizado é voltado às famílias com renda mensal de até R$ 4,6 mil.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)