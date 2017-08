INVESTIMENTO NO INTERIOR | Terça, 15 de Agosto de 2017 - 14:22 Em comemoração aos 125 anos de Aquidauana, Azambuja entregou obras e anunciou investimentos no município No total R$ 20,6 milhões serão destinados a obras de drenagem, recapeamento e pavimentação asfáltica urbana, habitação e ampliação de escolas