No Agosto Lilás, Sesi reforça disponibilidade dos cursos de combate à violência contra a mulher

Durante o “Agosto Lilás”, mês dedicado à proteção da mulher e quando são realizados inúmeros eventos para conscientizar a população sobre os vários tipos de violência doméstica, o Sesi está reforçando junto às empresas de Mato Grosso do Sul a disponibilidade do “Programa de Sensibilização do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, que é desenvolvido desde 2011 e a partir deste ano também inclui o combate ao assédio sexual e moral e à cultura do estupro.

O Programa, que atende a Lei Estadual nº 4.970, tem como objetivo a sensibilização e conscientização dos trabalhadores das indústrias para o tema, pois, conforme a lei, as empresas que obtiverem benefícios fiscais e extras-fiscais do Estado devem a ofertar anualmente aos colaboradores cursos de sensibilização do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como o combate ao assédio sexual e moral e à cultura do estupro.

“Até ano passado trabalhávamos apenas no combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes, mas, no ano passado, teve uma alteração na lei, que incluiu também assédio sexual e moral e a cultura do estupro. Isso é interessante para conscientizar os trabalhadores da indústria para a necessidade de denunciar crimes como esses”, destacou o analista técnico da equipe de Gestão da Educação Continuada do Sesi, Luciano Ferraz Servantes, acrescentando que, após o Programa, vários trabalhadores entraram em contato com o Sesi para buscar orientações de como denunciar esse tipo de violência.

Até junho deste ano, o Programa do Sesi já capacitou 10 mil trabalhadores de 45 indústrias de Mato Grosso do Sul e, em 2016, foram 16 mil trabalhadores de 83 indústrias. Luciano Ferraz Servantes acrescenta que o material foi todo reformulado e atualizado, sendo que agora os cursos seguem um novo modelo, com conteúdos interativos, vídeos e animações, bem como parceria com ONGs e profissionais atuantes na área (advogados, psicólogos, assistentes sociais).

Veja Também

Comentários