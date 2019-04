No Abril Verde, vereador destaca em canteiro de obras os desafios da sustentabilidade

Romero alerta empresas para cuidar da saúde mental do trabalhador - Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 3, o vereador Eduardo Romero (Rede) esteve com trabalhadores da construção civil que trabalham em uma obra de grande porte no bairro Tiradentes, na Capital. O parlamentar falou sobre os desafios da sustentabilidade, características ambientais de Campo Grande e os cuidados com a segurança do e no trabalho.

Eduardo Romero destaca que na prevenção de acidentes de trabalho vários pontos precisam ser levados em consideração como a saúde do trabalhador, principalmente a mental. O conhecimento sobre o papel importante que este trabalhador tem para o crescimento da cidade e também como ele pode contribuir com seu trabalho na questão de sustentabilidade, que é baseada no tripé: social, ambiental e econômico.

Com a apresentação das características ambientais a ideia do vereador é que o trabalhador não só execute o plano da obra, mas adquira conhecimento sobre as características ambientais da cidade, que é um aprendizado que ele leva e pode obsevar em qualquer outra empreitada, pra vida.

‘A ideia do encontro com estes trabalhadores não é formar ninguém técnico com base no exposto, mas dar uma visão maior de cidadania. É louvável quando as empresas permitem a entrada de agentes externos, param sãs atividades por um tempo para oportunizar conhecimento e cidadania para seu quadro de colaboradores, mesmo eu temporários’, destaca Eduardo Romero. As ações fazem parte do Abril Verde, com dia especial em 28 de abril de cada ano como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, uma forma de conscientizar e sensibilizar para a vida. Entre os alvos das campanhas estão trabalhadores dos canteiros de obras.

O parlamentar destaca que além do fornecimento de equipamento de prevenção individual (EPI) é importante que as empresas cuidem da saúde mental do trabalhador. Vale ressaltar que segundo o Ministério do Trabalho, no Brasil são registrados, em média, 700 mil acidentes de trabalho por ano. Fazendo as contas: um acidente ocorre a cada 48 segundos.

Lembrando que palestras e encontros com trabalhadores de canteiros de obras são desenvolvidas ao longo do ano pelo mandato Eduardo Romero, inclusive abordando outros temas como saúde do homem, saúde da mulher, Lei Maria da Penha, cidadania, meio ambiente, motivação.