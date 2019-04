No Abril Verde, SES reforça campanha de prevenção à saúde e segurança do trabalhador

Abril é o mês que se intensificam as condutas preventivas da campanha à saúde e à segurança do trabalhador. Em Mato Grosso do Sul, as ações do Abril Verde são efetivadas e fomentadas por meio do Grupo Tribunal Interinstitucional, coordenado atualmente pelo Tribunal Regional do Trabalho (24ª Região) e Lei Estadual nº 5.196 de 17 de maio de 2018. Ambos visam à conscientização e a prática de ações relacionadas à saúde, segurança e à prevenção de riscos no ambiente do trabalho.

A Secretaria de Estado de Saúde já deu início ao Abril Verde estimulando a participação voluntária e espontânea de pessoas que desejam apontar a necessidade de uma nova cultura para prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. A coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalhador, Maria Madalena Xavier de Almeida fala sobre o assunto.

De acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, no ano passado o Estado apresentou uma redução de 16% nos acidentes fatais, com 32 mortes, contra 28 em 2017. Mesmo assim, os números são considerados altos. Em 2018, foram 8.331 acidentes de trabalho.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: SES