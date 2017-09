No 1º semestre, houve redução de 8,6% nos óbitos em estradas de SP

No primeiro semestre deste ano, houve 896 mortes em acidentes na estradas, uma redução de 8,6% em relação ao mesmo período de 2016, que teve 980 casos - 195 foram de pessoas atropeladas enquanto cruzavam as rodovias ou estavam em acostamentos. Do total de acidentes fatais, 39,5% ocorreram nos fins de semana, quando há movimento maior nas estradas.

Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado (Infosiga). O recorte dos dados de acidentes incluindo apenas registros nas rodovias é possível porque, desde agosto do ano passado, o órgão tem divulgado todas as mortes do trânsito no Estado em um mapa online.

Os acidentes nas rodovias respondem por um terço (32%) do total dos acidentes registrados no Estado, ainda segundo os dados do Infosiga. Entre janeiro e junho, foram 2.753 mortes. Dados mais recentes, divulgados nesta terça-feira, 19, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) - sem o recorte entre rodovias e o interior das cidades - mostram que, em 2017, até agosto, 3.746 pessoas morreram em acidentes. Mais uma vez, atropelamentos e motociclistas respondem por mais da metade dos casos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

