No 16º Fórum de Governadores, Reinaldo Azambuja defende criação de fundo para combate ao crime nas fronteiras

Criar um Fundo Nacional de Segurança Pública para resguardar as fronteiras e o fechamento das nossas divisas com a presença permanente das Forças Armadas, Polícia Federal e Rodoviária Federal.

Estas serão algumas das propostas defendidas pelo governador Reinaldo Azambuja no 16º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que começou nesta quinta-feira(26) em Rio Branco, no Acre.

Reinaldo Azambuja afirmou que o governo de Mato Grosso do Sul tem cobrado com rigor esse comprometimento do Governo Federal.

Esta é a primeira vez, que o encontro dos governadores prioriza a questão da segurança nas fronteiras com o tema “Narcotráfico, uma emergência nacional”. O debate terá a presença do presidente Michel Temer, de ministros, Supremo Tribunal Federal (STF), Procuradoria-Geral da República, Congresso Nacional, Exército, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e representantes da Bolívia, Peru e Colômbia.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)