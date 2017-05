Nível do Cantareira atinge 94,4% da capacidade nesta segunda-feira

O nível do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, alcançou 94,4% da capacidade na manhã desta segunda, considerando as duas cotas de volume morto, de acordo com relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O volume é estável em relação ao dia anterior, mas quase 30 pontos percentuais superior ao nível registrado um ano antes (65,6%), quando o sistema ainda se recuperava de uma longa temporada de seca.

Conforme dados da Sabesp, não houve ocorrência de chuvas nas últimas 24 horas nas represas que formam o sistema Cantareira - a média histórica para o mês de maio é de 264,6 milímetros na região.

Em relação aos níveis dos outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo, Rio Claro(102,0%) e Alto Tietê(57,1%) se mantiveram estáveis nesta segunda. Os outros sistemas tiveram queda: Guarapiranga teve decréscimo de 0,2 ponto porcentual (79,8%), assim como o sistema Rio Grande, que caiu 0,3 ponto porcentual (92,8%) e Alto Cotia, que teve queda de 0,2 ponto porcentual (100,5%).

Veja Também

Comentários