Nissan Kicks foi o protagonista da marca na Festa do Japão

O Nissan Kicks já ganhou a cidadania brasileira, mas seu sobrenome é japonês. Por isso, o modelo, fabricado no Complexo Industrial da Nissan, em Resende (RJ), foi o protagonista da marca na Festa do Japão, que aconteceu no último fim de semana, no Rio de Janeiro.

Com tantos recursos modernos para proteger os motoristas e passageiros, o Kicks tem seu lugar assegurado ao lado dos heróis da cultura japonesa, reconhecida por ser vanguardista em novas tecnologias.

No evento, o crossover mais premiado da América Latina, dividiu o espaço com grandes ícones culturais do país oriental, como as artes marciais, o taiko, os cosplayers e, é claro, a gueixa, que se encantou pelo modelo.

