Nissan dá dicas para uma viagem de carnaval com segurança

A semana do carnaval costuma ser uma das mais movimentadas nas estradas durante o ano. Com os clientes preocupados com a manutenção de seus veículos, esta é também, assim como no período de férias, a época em que as oficinas das concessionárias Nissan registram o maior número de atendimentos.

Um dos pilares para o trânsito seguro é manter o carro em perfeitas condições. Por isso, o Centro de Distribuição e Armazenamento de Peças da Nissan, em Resende (RJ), está preparado para atender à demanda em todo o país. O armazém tem hoje um estoque de aproximadamente 1 milhão de peças e emprega 110 funcionários entre diretos e indiretos. Seu índice de disponibilidade de componentes é um dos mais altos do mercado: cerca de 98%.

"Esse número garante que a cada 100 pedidos feitos pelas concessionárias, 98 sejam atendidos em 24 horas, sem a necessidade encomendar a peça solicitada. É, sem dúvidas, um índice que, além de nos posicionar como um dos melhores da indústria nacional, também insere o Centro de Distribuição de Resende no 'Top Group' mundial da Nissan, nível onde se encontram unidades do Japão e dos Estados Unidos", afirma Rodolfo Possuelo, diretor de Pós-Vendas da Nissan do Brasil.

Com o atendimento rápido prestado pelas oficinas da marca, mesmo sob alta demanda, os consumidores podem viajar tranquilos. Com isso em mente, a Nissan preparou uma lista com alguns conselhos importantes para ter em mente ao se preparar para uma viagem:

Cuidados com o veículo:

Manutenção em dia –Revisar o veículo nas quilometragens indicadas assegura as boas condições para rodar na cidade e na estrada. Além disso, interfere diretamente na economia de combustível.

Iluminação –Antes de sair, cheque o funcionamento das lanternas, faróis alto e baixo, luzes de freio, de marcha à ré e indicadores de direção, além da iluminação da placa traseira do veículo.

Pneus –É fundamental que os pneus estejam calibrados de acordo com a orientação do manual do proprietário. Não esquecer também de verificar o estepe.

Importante: os pneus precisam estar frios, já que a temperatura altera o comportamento dos gases no interior, então recomenda-se parar no posto mais próximo do ponto de partida para a viagem.

Freios – Checar os freios é muito mais que pisar no pedal e ver se o carro para. As pastilhas e lonas de freios têm uma espessura mínima determinada. Trafegar com os componentes desgastados além do estipulado compromete o funcionamento do sistema. Também é preciso estar atento ao fluído de freio, que deve ser trocado conforme a recomendação do manual do proprietário.

Filtros e fluídos – Além do fluído de freios, há outros líquidos essenciais para o bom funcionamento do veículo. São eles: o de arrefecimento, o da embreagem e o óleo do motor. Este, inclusive, deve ser verificado semanalmente, sempre antes de ligar o carro e com ele parado em local plano. Mantenha em dia também os filtros de ar, de combustível e de óleo. Não esqueça de verificar o nível de água do limpador de para-brisa.

Cuidados ao volante:

Respeite as leis e a sinalização –As velocidades máximas são determinadas com base em estudos das condições do local e também pelo histórico de acidentes das vias. Respeitá-las é fundamental para sua segurança e dos demais.

Mantenha a distância – Manter a distância adequada entre os veículos é importante para a segurança. Para entender se a distância é a ideal, observe o carro da frente. Quando ele passar por um ponto parado na estrada, conte três segundos. Se você ultrapassar o mesmo ponto antes de chegar ao três, é hora de tirar o pé e aumentar a distância. E em caso de pista molhada ou visibilidade reduzida, amplie a distância.

Cuidado ao ultrapassar –Respeite a faixa contínua e a sinalização, que estão dispostas para alertar quando a manobra oferece ou não riscos. Sinalize sempre antes de iniciar o movimento, e jamais ultrapasse pela direita. Mesmo com tudo isso em mente, apenas realize a ultrapassagem se estiver seguro.

Cinto e cadeirinha – Todos os ocupantes – não somente os da frente – devem utilizar o cinto de segurança. A utilização do equipamento reduz significativamente o risco de acidentes. As crianças de um a quatro anos devem viajar sempre na cadeirinha. Até os sete anos, utilizar assento elevado com o cinto de três pontos do veículo. Crianças com mais de sete anos até dez anos viajam sempre no banco traseiro e com o cinto do carro.

Acomode corretamente os objetos – Recomenda-se acomodar as bagagens sempre no porta-malas. Um objeto solto no interior pode ferir um ocupante durante uma frenagem mais brusca ou assustar o motorista.