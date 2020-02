Nioaque vai receber mais de R$ 11 milhões em obras de saneamento

Visita técnica na Estação de Tratamento de Esgoto em Nioaque - Foto: Divulgação/Assessoria

Nioaque foi contemplada com investimento de mais de R$11 milhões em obras de saneamento. A informação foi dada pelos diretores da estatal em uma reunião no município com prefeito Valdir Junior, vereadores, secretários e lideranças locais na semana passada.

O diretor-presidente da Empresa de Saneamento, Walter Carneiro Junior, explica que esse recurso é proveniente do programa ‘Avançar Cidades, garantido pela Sanesul junto à Caixa Econômica Federal.

“Esse investimento em Nioaque faz parte do projeto do Governo do Estado em universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto no Mato Grosso do Sul.

É mais um passo importante que vai impulsionar o desenvolvimento, além de garantir maior preservação ambiental e saúde para a população”, disse Walter.

O diretor de engenharia e meio ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, também estava presente na reunião, ressaltou onde o recurso deverá ser aplicado.

“A Sanesul possui o projeto de construir uma Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de tratar 20 litros por segundo em Nioaque. Além disso, está previsto ainda a construção de elevatórias, 24 quilômetros de rede coletora de esgoto e 905 ligações domiciliares. Essas obras irão marcar a história do município”, falou o diretor.