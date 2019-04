Nioaque 170 anos: município recebe asfalto e obras de habitação

Governador Reinaldo Azambuja anunciou investimento em hospital

Nioaque (MS) – Com 14 mil habitantes, Nioaque (a 180 quilômetros de Campo Grande) – conhecida como Vale dos Dinossauros, por conta de pegadas pré-históricas – celebrou 170 anos nesta segunda-feira (8.4) com investimentos em diversas áreas, anúncio de R$ 700 milhões para hospital e inauguração de pavimentações e drenagem das ruas Coronel Camisão e Alexandre Daruj.

É um alívio para a família do auxiliar de serviços gerais Edivaldo Santos da Rocha, de 39 anos, que mora com a mulher e a filha na Rua Alexandre Daruj. Quando chovia, a casa dele era invadida pela água. “Era muito barro e a água entrava em toda a casa. Com o asfalto e a drenagem, nossa vida mudou”, disse.

Para Osvaldo Teixeira, 47, na Rua Coronel Camisão, o asfalto e a drenagem trouxeram melhoria na qualidade de vida e mais clientes. É que além de morar naquela rua, ele também tem uma oficina quase ao lado. “Com a chuva aqui ficava cheio de buracos e os clientes não vinham. E nos dias secos era só poeira. Melhorou 100%”, afirmou.

Além da entrega da pavimentação e drenagem, o governador Reinaldo Azambuja assinou contrato para a construção de 43 casas no Residencial Constantina Gaúna Xavier.

As residências serão edificadas por meio do Programa Lote Urbanizado – em que os futuros moradores recebem toda a infraestrutura, aprendem uma nova profissão e constroem as próprias casas, ficando livres de pagar prestações. O investimento nas habitações é de R$ 425 mil.

O Governo do Estado entrega a base da residência com fundação, instalações hidráulicas e sanitárias, no terreno doado pela prefeitura, que fornece a estrutura básica como água, energia e iluminação pública. O Lote Urbanizado é voltado às famílias com renda mensal de até R$ 4,6 mil.

Hospital

O governador Reinaldo Azambuja anunciou ainda o investimento de R$ 700 mil para a reforma do Hospital Haroldo Lima Couto. “Vamos repassar R$ 700 mil e a prefeitura fica responsável pela contrapartida de R$ 41 mil”.

O investimento é um pedido do prefeito de Nioaque, Valdir Couto Junior. “Tudo o que o senhor falou que ia fazer, o senhor cumpriu”, lembrou o administrador municipal.

Reinaldo Azambuja entregou ainda materiais esportivos para atender escolas estaduais de Bodoquena, Bonito, Guia Lopes da Laguna e Nioaque; a pintura da Escola Estadual Ignês Resstel Vilas Boas; construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano; 30 jogos de carteira escolares para atender a E.E. Indígena Agelina Vicente; um veículo para atender a Assistência Social no Município de Nioaque; e veículos para atender a Saúde nos Municípios de Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Bodoquena e Miranda.

Participaram do evento, os secretários estaduais Geraldo Resende (Saúde) e Sérgio de Paula (Articulação Política); a diretora-presidente da Agência Estadual de Habitação (Agehab), Maria do Carmo; os deputados federais Beto Pereira e Rose Modesto, os deputados estaduais Professor Rinaldo, Cabo Almi e Renato Câmara, além de prefeitos da região, secretários municipais e vereadores.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Fotos: Chico Ribeiro.