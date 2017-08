Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega vai a R$ 40 milhões

Ninguém acertou as dezenas do sorteio 1.954 da Mega-Sena, realizado ontem (2) à noite, em Itabela, na Bahia.

Veja as dezenas sorteadas: 09 - 25 - 33 - 35 - 40 - 49.

A expectativa do prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (5), é de R$ 40 milhões.

A quina teve 32 acertadores, e cada um levará R$ 48.479,76. Outras 2.483 apostas ganharam a quadra, com R$ 892,55 para cada um.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

