Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula pela segunda vez

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso nº 1.959 da Mega-Sena, sorteado ontem (16) à noite, com um prêmio estimado em R$ 7 milhões. O sorteio aconteceu em Presidente Venceslau (SP).

Confira as dezenas sorteadas: 08 - 21 - 27 - 35 - 43 - 56

Noventa e quatro apostam acertaram a quina e recebem cada uma R$ 19.568,67. Mais de 4 mil bilhetes fizeram a quadra e levam um prêmio de R$ 566,45 cada.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do país.

O prêmio previsto para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (19), é de R$ 26 milhões.

