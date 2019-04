Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 32 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.139 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (3), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, no sábado (6), é R$ 32 milhões. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58.