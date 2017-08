Nicolás Maduro diz que quer se encontrar com Trump

O líder venezuelano, Nicolás Maduro, disse hoje que quer se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em um discurso para os 545 membros da nova assembleia constituinte nesta noite, Maduro instruiu o ministro de Relações Exteriores do país a se aproximar dos EUA e conseguir uma conversa por telefone ou uma reunião de Trump.

Maduro disse que quer relações tão fortes com os EUA como as que ele tem com a Rússia. "Trump, aqui está minha mão", disse. As palavras vêm pouco depois de Maduro alertar o presidente americano que a Venezuela "nunca cederá".

O governo de Trump chamou Maduro de "ditador" e emitiu sanções contra ele e mais doze outras autoridades. Fonte: Associated Press.

