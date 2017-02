New Kids on The Bloco faz carnaval gratuito no Circo Voador

Pelo segundo ano consecutivo, o grupo New Kids on The Bloco faz parceria com o Circo Voador para promover um carnaval gratuito para os foliões do Rio de Janeiro. A festa já começou na Lapa, bairro boêmio do centro da cidade, e reúne até agora 2 mil participantes, de acordo com a produção do bloco. O ingresso é apenas um quilo de alimento não perecível. No final, as doações são encaminhadas para instituições de assistência, como a Associação Beneficente São Francisco de Assis (Abesfa), informou Marcio Souza, fundador do bloco e vocalista.

Os integrantes do grupo se conheceram há quatro anos em um estúdio em Laranjeiras, na zona sul do Rio. “Todo mundo tinha seus próprios projetos, com a a vontade comum de fundar um bloco de carnaval que tivesse uma temática”. Surgiu assim o nome New Kids on The Bloco e os integrantes decidiram formar um grupo com essa cultura pop das boy bands.

Este é o quarto carnaval do bloco. Após dois carnavais de rua e diante da dificuldade de obtenção de licença da prefeitura para o desfile, o grupo resolveu abrir mão dessa parte de licença e fazer um carnaval diferente, um evento de graça.

A partir daí, surgiu a ideia da parceria com o Circo Voador. “A ideia era não cobrar nada ao nosso público e manter viva aquela tradição do carnaval de rua, só que em um local em que a gente pudesse garantir conforto, um som legal. E deu supercerto”, afirmou Souza.

Sete músicos e um cantor compõem a banda do New Kids on The Bloco. Eles estimulam os foliões a ir fantasiados do que quiserem. “Quanto mais solto, melhor”. No repertório, músicas dos anos 1990 e do repertório atual. A proposta é fazer uma grande celebração pop, mesclando antigos sucessos e músicas atuais em ritmo de samba, maracatu e salsa, entre outros.

No carnaval de 2014, o bloco desfilou na Praia de Copacabana e foi considerado uma das revelações do ano, atraindo mais de 20 mil foliões.

