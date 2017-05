Neto de Zagallo é baleado em tentativa de assalto, no Rio

Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, de 28 anos, neto do ex-técnico Zagallo, foi baleado neste domingo, 14, em uma tentativa de assalto no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi levado ao hospital Pasteur, no Méier, na zona norte.

Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, acionados, policiais do 4º Batalhão, de São Cristóvão, na zona central da cidade, socorreram o neto de Zagallo, que foi encontrado baleado em seu carro. "Os suspeitos fugiram antes da chegada das viaturas, sem roubar nada", informou a PM.

Houve busca aos criminosos, "mas não há registro de prisão até o momento", traz o comunicado. (Fernanda Nunes - [email protected] )

Veja Também

Comentários