Netanyahu: Escritório de representaçãol em Jerusalém é 1º passo para embaixada

O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, esperar que a abertura de um escritório comercial do Brasil em Jerusalém seja o primeiro passo para a transferência da embaixada brasileira de Tel-Aviv para aquela cidade.

"Eu vou contar um segredo a vocês. Eu espero... é o primeiro passo que, quem sabe, chegue um dia a embaixada do Brasil em Jerusalém. Quero abençoar o senhor, amigo, e dizer a você que o senhor e a delegação que o senhor trouxe sejam bem-vindos a Jerusalém, capital de Israel", discursou o primeiro-ministro, de acordo com a tradução simultânea.

O presidente Jair Bolsonaro citou a abertura de um escritório de negócios em Jerusalém, mas sem fazer referência à embaixada. Ele apenas declarou que a estrutura será voltada para as áreas de ciência, tecnologia e inovação. O brasileiro relatou que a decisão havia sido tomada pouco antes com o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

"Cada vez mais, nós nos aproximamos de países que estejam alinhados conosco na fé, nas tradições, na cultura, no culto à liberdade e à democracia e na 'temência' a Deus", disse Bolsonaro antes de citar a criação do escritório.