Netanyahu diz que palestinos precisam aceitar Jerusalém como capital de Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo em Paris que os palestinos precisam "encarar" o fato de Jerusalém ser a capital de Israel. Segundo Netanyahu, quanto mais rápido os palestinos aceitarem isso, "mais rápido caminharemos para a paz".

O líder israelense participou de uma coletiva de imprensa com o presidente da França, Emmanuel Mácron, na capital francesa. A declaração ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter transferido a embaixada do país em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, reconhecendo a cidade como capital de Israel e indo contra a postura adotada pela equipe de política externa do país por décadas. Os palestinos reivindicam a porção leste de Jerusalém como capital de seu desejado Estado Palestino.

A decisão foi alvo de críticas de aliados dos Estados Unidos na Europa, Oriente Médio e outras regiões, que alertaram sobre a medida não contribuir para o processo de paz. O próprio Macron declarou neste domingo desaprovar a decisão de Trump. Fonte: Associated Press.