Netanyahu destaca que Brasil tem grande potencial em distintas áreas

Alan Santos/PR

Ao recepcionar o presidente Jair Bolsonaro hoje (31), em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chamou-o de “meu amigo” e destacou a importância mundial do Brasil. Segundo ele, o Brasil é um país de grandes dimensões e potencial, demonstrando que sob a liderança de Bolsonaro, avançarão em distintas áreas.

“Acredito que, sob sua liderança, esse potencial será realizado não apenas para o Brasil, mas também para as relações entre Israel e Brasil no comércio, investimentos, tecnologia, agricultura, energia, turismo, em todos os campos”, disse no discurso de boas-vindas.

Netanhyahu reiterou que a chegada de Bolsonaro ocorre em um momento de tensão por causa dos atos militares na região da Faixa de Gaza, disputada entre israelenses e palestinos.

“O senhor vem a Israel em um momento tenso. Eu ordenei que as forças permaneçam totalmente implantadas ao redor da Faixa de Gaza. Isso inclui tanques, artilharia, forças terrestres e forças aéreas. Estamos preparados para qualquer cenário e, se necessário, uma campanha extensa. Faremos o que precisa ser feito para a segurança de Israel.”