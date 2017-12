NET disponibiliza canais ao vivo em voos da GOL

Voos da Gol terão TV a o vivo pela NET - Reprodução

A NET, maior operadora via cabo da América Latina, anuncia parceria com a GOL Linhas Aéreas Inteligentes para aprimorar ainda mais a experiência de viagem dos clientes a bordo dos voos da companhia: a *TV ao vivo, com seis canais e conteúdos variados de notícias e entretenimento para todas as idades. O acesso é gratuito e a conexão é feita pelos dispositivos móveis dos passageiros, como smartphones, tablets ou notebooks.

O serviço será realizado em parceria, também, com a TV Globo e a Globosat, com os melhores programas de comédia, jornalismo e aventuras, documentários, novelas e conteúdos infantis da TV por assinatura. Os clientes da companhia poderão aproveitar os canais GloboNews, Gloob, GNT, Multishow, OFF e TV Globo.

“A NET mais uma vez traz inovação na entrega de entretenimento. Desta vez, com a GOL, estamos indo além e disponibilizaremos nossa TV para todos os clientes da companhia aérea, sejam eles clientes NET ou não. Estamos democratizando nossa programação para que todos possam ter informação e diversão em tempo real. Este é mais um reflexo do conceito Multitelas que disponibiliza os melhores conteúdos para o público assistir quando e onde quiser", declarou Fernando Magalhães, diretor de programação e conteúdo da NET.

A novidade completa a plataforma GOL Online da companhia aérea, que já oferece a melhor opção de conectividade e entretenimento na América Latina Hoje, 70% da frota da empresa já conta com esta tecnologia, e a previsão é ter todos os aviões com o sistema até Outubro de 2018.

“Inovação faz parte da GOL, e não poderia ser diferente com o lançamento da TV ao vivo! Estamos muito satisfeitos em sermos a primeira companhia aérea da América Latina a oferecer conectividade a internet, entretenimento, e TV ao vivo aos nossos clientes” explica Paulo Miranda, diretor executivo de Produtos e Experiência do Cliente da GOL. “A GOL sempre se orgulhou de conectar as pessoas, e esta novidade complementa a experiência de voo e da mais vida ao tempo de nossos clientes” complementa o executivo.

*Como funciona: Para acessar a plataforma é necessário habilitar o Wi-Fi do dispositivo móvel e se conectar à rede “gogoinflight”. Em seguida, basta abrir o navegador, digitar wifionboard.com e selecionar no menu a opção TV ao vivo. Por fim, para assistir ao conteúdo, é só escolher o canal de preferência para iniciar a transmissão. Este é a mesma forma de acesso às opções de conectividade e entretenimento a bordo.