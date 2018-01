Neste sábado o governador de MS entrega asfalto da MS-460, em Maracaju

A pavimentação da MS-460 beneficiará diretamente usinas, produtores de soja e milho e as 222 famílias de pequenos agricultores do Assentamento Santa Guilhermina. - Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja entrega no sábado a pavimentação de 49,6 km da MS-460, rodovia que dá acesso ao distrito de Água Fria e interliga a região ao entroncamento com a BR-060 e a MS-162. Com recursos próprios (R$ 65,2 milhões), a obra foi concluída em duas frentes de serviço e o Estado já quitou o valor com as empresas construtoras. A pavimentação da MS-460 beneficiará diretamente usinas, produtores de soja e milho e as 222 famílias de pequenos agricultores do Assentamento Santa Guilhermina.

A produção de hortifrutigranjeiros, mandioca e feijão do projeto de colonização agrária é destinada à merenda escolar da rede municipal de ensino e também abastece a Ceasa, em Campo Grande. A chegada da infraestrutura em Água Fria reduzirá em quase 80 km a distância que os caminhões percorrem para escoar a produção do assentamento até Maracaju, em época de chuvas. “Quando chove, não tinha como sair à produção pela MS-460, devido aos atoleiros, e ficávamos praticamente isolados”, afirma o presidente da associação dos parceleiros, Ovanio José Costa. “A gente usava um desvio de 170 km para chegar à cidade”.

Asfalto atende usina

A implantação do primeiro trecho de pavimento da rodovia, de 14 km, ocorreu ainda no governo de José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, em 2002, a partir do entroncamento com a MS-162 (acesso a Maracaju). De lá para cá, a retomada da obra foi protelada até 2015. A obra foi reiniciada em setembro daquele ano.

“Esse asfalto atende a um corredor de produção de grãos e cana em franca expansão e vai garantir trafegabilidade em um período crucial, que é o escoamento, eliminando, definitivamente, os atoleiros, que prejudicam não só quem produz, mas os trabalhadores, os alunos da escola rural e os assentados", destacou Reinaldo Azambuja.

Um dos maiores beneficiários, segundo o governador, é a unidade local da usina de álcool da Biosev, com cujos diretores ele esteve recentemente discutindo a retomada das atividades do grupo em Maracaju – a paralisação acarretou em grandes prejuízos ao município. O maior argumento do Estado ao cobrar uma posição da Biosev, na avaliação de Reinaldo Azambuja, é o fato de o asfalto da MS-460 passar em frente à usina, o que reduzirá seus custos de transporte.

Para o produtor rural Juliano Schmaedecke, ex-presidente do Sindicato Rural de Maracaju, a obra não beneficia apenas o setor produtivo, mas também a comunidade de Água Fria e, principalmente, o transporte, pela Prefeitura, dos alunos das fazendas que estudam na cidade. "O asfalto, na realidade, garante o ir e vir de caminhões e pessoas, o que era impossível quando chovia, pois a estrada ficava intransitável, e trará um grande impulso à região", disse.

Localizado em uma região de grande produção de grãos (soja e milho), o Assentamento Santa Guilhermina está em franca expansão agrícola com o apoio técnico da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). A chegada do asfalto anima os pequenos produtores, que enfrentavam dificuldades de acesso. "O asfalto da Água Boa vai melhorar a vida de todos no assentamento", comemora o assentado Ramão André Garcia, 46.