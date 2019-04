Neste sábado, Faculdade oferece auxílio para o preenchimento e envio do Imposto de Renda

Da Redação com Assessoria

Professores e alunos do curso de Ciências Contábeis, da Faculdade Estácio Campo Grande, realizam o último mutirão para ajudar quem tem dúvidas sobre o Imposto de Renda 2019. O atendimento acontece neste sábado (13), na Unidade Centro (Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 1800), das 8h às 12h.

“É bastante comum ter alterações nas exigências da Receita Federal a cada ano. Por isso, muitos contribuintes ficam perdidos ou até com medo. Durante o mutirão, vamos não só auxiliar o contribuinte como também ajudá-lo a preencher a declaração e enviá-la”, explica o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Estácio Campo Grande, Willian Maachar.

Em Mato Grosso do Sul, a Receita Federal espera receber, até o dia 30 de abril, 418 mil declarações. Até agora, de acordo com o órgão, já foram entregues cerca de 168 mil declarações.

A principal mudança do imposto de renda deste ano é a exigência da inclusão do CPF de todos os dependentes. Até o ano passado, somente os dependentes com mais de oito anos precisavam ter o CPF descrito na declaração. Agora, a medida vale até mesmo para os recém-nascidos.

O atendimento no mutirão é gratuito, mas é solicitada uma lata de leite em pó para doação a instituições assistenciais de Campo Grande.