Neste sábado, a programação oficial prevê 41 blocos nas ruas da capital paulista

O carnaval de rua em São Paulo tem 391 blocos registrados para 2017; e 149 deles se concentram nos quatro dias de feriado. A folia começa a partir das 9h da manhã, a depender da região, e segue até o horáio determinado pela prefeitura para a dispersão: às 19h30 na Vila Mariana, às 20h em Pinheiros, às 21h na Lapa e até as 22h na Sé.

Para o atendimento de emergências médicas serão montados 48 postos e disponibilizadas 365 ambulâncias de remoção e 209 ambulâncias com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A organização do trânsito no entorno do percurso dos blocos será feita por 2,9 mil agentes. Serão espalhados 275 faixas e 36 banners com avisos aos moradores das regiões onde haverá blocos.

Neste sábado (25/02), a programação oficial prevê 41 blocos nas ruas da capital paulista.

Confira o horário e local de concentração de cada um:

9h: Bloquinho Madalena - Rua Belmiro Braga (Pinheiros)

9h: Cordão Carnavalesco Confraria do Pasmado - Rua Padre Carvalho (Pinheiros)

10h: Bloco Urubó - Largo da Matriz (Freguesia do Ó/Brasilândia)

11h: Bloco dos Coleiras - Rua Baltasar Abadal (Lapa)

11h: Bloco Bollywood - Rua Nestor Pestana (Sé)

11h: Bloco Me Ocupa Que Sou da Rua - Praça Ramos de Azevedo (Sé)

11h: Bloco Amoribunda - Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirardi (Vila Mariana)

11h: Afoxé Obá Inã - Rua Ouvidor Peleja (Vila Mariana)

11h: Tropix - Rua Barra Funda (Lapa)

11h: Tarado Ni Voce - Av. Ipiranga / Av. São João (Sé)

12h: Bloco Samba da Zimba - Pç. Escolar (Capela do Socorro)

12h: Bloco do Baligão - Rua João Moura (Pinheiros)

12h: BC Unidos do Jardim São Paulo - Rua Carlos Laet (Santana/Tucuruvi)

13h: Bloco Carnavalesco João Capota na Alves - Rua Oscar Freire (Pinheiros)

13h: Cordão do Sanatório Geral - Rua Fradique Coutinho, alt. n.o 1300 (Pinheiros)

13h: Maracatu Bloco de Pedra - Rua Gabriel Brito (Pinheiros)

13h: Tsunami do Amor - Praça dos Omaguas (Pinheiros)

13h: Bloco dos Zattrevidos 2 - Rua Jenny Bonilha (Pirituba/Jaraguá)

14h: Cabecinhas Tãntricos - Rua torrinha (Mooca)

14h: 1007 Augusta - Rua Augusta, esquina com a Martins Fontes e Vale do Anhangabaú (Sé)

14h: Bloco Mágico - Rua Padre De Carvalho (Pinheiros)

14h: Bloco Jegue Elétrico SP - Rua Lisboa (Pinheiros)

14h: Beat Loko - Vale do Anhangabaú (Sé)

15h: Bloco Agrada Gregos - Rua Conselheiro Ramalho (Sé)

15h: Siga la Pelota - Rua Aimbere (Lapa)

15h: Bloco MinhoQueens - Largo do Arouche (Sé)

15h: Cacique Jaraguá - Rua Fidalga (Pinheiros)

15h: Somos 1 Bateria - Rua Alves Guimaraes (Pinheiros)

15h: Vai quem quer - Largo de Pinheiros (Pinheiros)

15h: Bloco 77 - Os Originais do Punk - Simao Álvares com Cardeal Arcoverde (Pinheiros)

15h: Unidos do BPM - Rua Nestor Pestana na altura do número 255 (Sé)

15h: Zolli Nolasco - Rua Crisciúma (Vila Maria/Vila Guilherme)

15h: Associação Aprender e Crescer- Rua da União (Vila Mariana)

15h: Bloco Carnavalesco "Ramaloucos" - Rua Conselheiro Pestana (Sé)

15h: Bloco Bastardo - Rua João Moura (Pinheiros)

16h: Bloco do Beco - Estrada do M' Boi Mirim (M' Boi Mirim)

17h: Bloco do Adorno - Rua Faustolo (Lapa)

17h: Bloco dos Amigos Centro SP -Rua Martins Francisco (Sé)

18h: Bloco Carnavalesco do Zé Pereira - Rua Anita Costa (Jabaquara)

18h: Batekoo apresenta CarnaKOO - Largo do Paissandu (Sé)

19h: Lira da Vila - Praça Rotary - Rua Major Sertório, n°500 (Sé)

