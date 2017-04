Neste sábado, Shopping promove plantão gratuito para auxiliar contribuintes na declaração do Imposto de Renda

Contribuintes que ainda não enviaram a Declaração do Imposto de Renda – Pessoa Física, podem tirar suas dúvidas com estudantes e professores de Ciências Contábeis da Uniderp, que realizam um plantão, no Pátio Central Shopping, neste sábado, 22. Gratuito, o serviço é resultado de uma parceria entre o Núcleo de Pesquisa e Apoio Contábil e Fiscal da universidade e o Pátio Central Shopping.

Os atendimentos são direcionados para pessoas com rendimentos mensais de até 5.000,00 ou de R$ 60.000,00 anuais e os interessados devem comparecer com os seguintes documentos: RG, CPF e título de eleitor; última declaração do Imposto de Renda (caso tenha declarado); informe de rendimentos fornecido pela empresa ou todos os recibos de salários de 2016; comprovantes de pagamentos de mensalidades escolares, despesas médicas e/ou odontológicas, recibos de doações realizados no último ano, todos com CNPJ da empresa que prestou o serviço ou CPF; bens e direitos adquiridos, vendidos e ou existentes até 31/12/2015 (no caso de venda e/ou compra de bens, é necessário apresentar CPF do comprador/vendedor e valor da operação realizada) e a documentação de dependentes, inclusive do cônjuge.

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 é até o dia 28 de abril. “Entre as novidades da IRPF 2017, está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes com 12 anos ou mais. Por isso, caso os dependentes não possuam CPF, os responsáveis devem providenciar o documento o quanto antes para evitar transtornos na última hora”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis e contadora, Iara Marchioretto.

Outras mudanças citadas por ela correspondem aos limites anuais de dedução. Por dependente, o valor passou a ser de R$ 2.275,08; no caso de despesas, o teto é de R$ 3.561,50; e na forma de tributação utilizando o desconto de 20% do valor dos rendimentos tributáveis na declaração (desconto simplificado), a dedução está restringida ao valor de R$ 16.754,34.

Serviço

No feriado, 21 de abril, o Pátio Central Shopping não abre. No sábado, 22, o funcionamento é normal, das 8h às 19h e a Praça de Alimentação segue até às 21h.

Plantão tira dúvidas - Imposto de Renda Pessoa Física 2017

Data: 22 de abril de 2017

Horário: das 10h às 18h

Local: Praça de Eventos – Pátio Central Shopping

Endereço: Rua Cândido Mariano, 1380 - Centro.

