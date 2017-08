Nesta terça-feira Mega-Sena promete pagar R$ 46 milhões

A Mega-Sena está acumulada e promete pagar, nesta terça-feira (8), o super prêmio de R$ 46 milhões. O concurso 1.956 da modalidade será sorteado a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte, que está em Feijó (AC), estacionado no centro da cidade.

Caso o ganhador da Mega-Sena queira aplicar os R$ 46 milhões na Poupança da CAIXA, receberá mensalmente cerca de R$ 260 mil em rendimentos. Mas se o sortudo preferir investir todo o valor do prêmio em bens poderá adquirir 38 imóveis no valor de R$ 1,2 milhão cada, ou comprar 11 iates de luxo.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas na Mega-Sena no conforto da sua casa, pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

Bolão CAIXA:

Apostadores podem somar forças com amigos e familiares e ter mais chances, apostando em mais de seis números com o Bolão CAIXA. A aposta múltipla aumenta a probabilidade de ganhar e o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação.

Se um grupo de 10 pessoas fizer um bolão de 10 números, eles pagarão individualmente R$ 73,50 e, caso sejam contemplados, cada apostador do grupo receberá R$ 4,6 milhões. O apostador também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Mega Semana dos Pais:

Nesta semana a Mega-Sena terá três sorteios, oferecendo ao apostadores mais uma chance de ganhar. O concurso 1.956 será sorteado na terça-feira (8), o 1.957 na quinta-feira (10) e o 1.958 no sábado (12). A Mega Semana é uma estratégia da CAIXA em que as Loterias oferecem três sorteios da Mega-Sena em semanas especiais do ano. Esta é a quarta Mega Semana de 2017.

