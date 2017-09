Nesta sexta-feira, atendimento na Funtrab, será exclusivo para deficientes e reabilitados do INSS

O atendimento na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) nesta sexta-feira (29), será exclusivo para deficientes e reabilitados do INSS. A ação faz parte do “Dia D” e tem como objetivo promover a inclusão dessas Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado formal de trabalho. E por isso esse atendimento direcionado e exclusivo.

A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite”, que qualifica os trabalhadores deficientes ou já reabilitados pelo INSS e ajuda as empresas que precisam cumprir as cotas de inclusão desse público.

Neste 29 de setembro, o atendimento será das 7h30 às 17h, no prédio da Funtrab, que fica ali na rua 13 de maio, 2773, Centro. Lembrando que é necessário levar a Carteira de Trabalho, RG, CPF e, no caso de beneficiário reabilitado, levar também o certificado emitido pelo INSS.

Para informações sobre as vagas disponíveis é só acessar www.funtrab.ms.gov.br

