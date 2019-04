Nesta quinta-feira, nebulosidade aumenta e pancadas de chuva podem ocorrer em todo estado

Campo Grande (MS) – O clima desta quinta-feira (4,4) deve sofrer uma leve mudança no registro das marcações dos termômetros. Um novo ciclo aumentará a nebulosidade e chuvas com trovoadas devem ser esperadas, principalmente nas regiões sudoeste, oeste e sul.

Para Campo Grande, sol e aumento de nuvens de manhã, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima para a Capital é de 31ºC e mínima de 21ºC. A variação da umidade relativa do ar é de 52% a 86%, sendo que no período o registro mais alto.

Dourados tem previsão de temperatura amena, com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Não há previsão de chuva, mas o tempo seco deixa a sensação térmica mais baixa.

Corumbá e região do Pantanal deve ter dia de muito calor, com chance de chuva durante todo o dia. A variação da temperatura para o município será de 33ºC na máxima e 21 ºC na mínima.

No Bolsão, Três Lagoas tem máxima de 35ºC e mínima de 22ºC, Aparecida do Taboado deve registrar até 34ºC na máxima e 24ºC na mínima, com os altos registros no termômetro a sensação térmica pode alcançar 36ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Texto: Beatricce Bruno.

Foto: Arquivo.