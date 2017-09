Nesta quarta-feira Junior Longo entrega Medalha de Mérito Advocatício

O vereador Junior Longo entrega nesta quarta-feira (13) duas Medalhas do Mérito Advocatício, das 19 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

“Como advogado respeito e admiro os colegas que atuam diariamente na defesa dos direitos privados e coletivos. Os meus homenageados são reconhecidamente merecedores dessa congratulação”, afirmou Junior Longo.

Conheça o histórico dos homenageados:

Eres Figueira da Silva Júnior nascido em Campo Grande, MS, em 10/4/1991 é formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), especialista em Direito Empresarial também pela UCDB. Membro da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Direito Médico, Sanitários e Defesa da Saúde da OAB/MS. Tem como lema na advocacia: “Coragem e justiça social o direito é para todos”.

Viviane Lacerda Lopes Nogueira nascida em Campinas, SP, em 5/1/1977 é formada pelo Centro Universitário de Campo Grande –Unaes, pós-graduada em Direito do Trabalho pela Escola da Magistratura do Trabalho do Mato Grosso do Sul (Ematra/MS) em 2012, atualmente milita na advocacia consultiva e contenciosa e é assistente parlamentar desta Casa de Leis.

Aprovada em concurso público para o cargo de agente de polícia científica de Mato Grosso do Sul em 2006; prestou assessoria jurídica na Secretaria Municipal de Administração de Campo Grande/MS, em 2014 e 2015; ministrou aulas e participou de diversas bancas de monografia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) de 2013 a 2017 como professora voluntária.

A homenagem foi instituída por meio das Resoluções n° 1.113/10 e nº 1.168/13. Na ocasião serão homenageadas diversas personalidades campo-grandenses em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade.

