Nessas férias, conhça as belezas da Chapada Diamantina

Cachoeiras, grutas e paisagens de tirar o fôlego. Tudo isso no coração do estado da Bahia, mais precisamente no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Aqui, o contato com a natureza é constante, atraindo aventureiros de todos os cantos do país. Por ser uma região muito ampla, o carro se torna a melhor opção para não perder nenhum detalhe desse território tão rico. E para incentivar os viajantes a conhecerem os principais pontos do parque, a Hertz preparou um roteiro pela Chapada que é pura adrenalina.

Em Salvador, é possível alugar o veículo mais adequado para acomodar toda a família e deixar a viagem confortável para todos. Partindo da capital baiana, são cinco horas até a principal cidade da região, Lençóis. Esse será o ponto de partida para iniciar a exploração, por abrigar ótimas opções de hospedagens, alimentação e agências de turismo. Dica importante: não se esqueça de colocar na bagagem itens como protetor solar, tênis para caminhada, casaco, roupas esportivas e de banho. Para seguir o roteiro e não errar o caminho, o ideal é utilizar um GPS, como o navegador via satélite disponível pela Hertz.

Próximo ao centro de Lençóis, o Parque Municipal de Muritiba esconde os belíssimos Salões de Areia Colorida, lugares cobertos com pedras enormes que se desgastam e originam areias de diferentes tons. Os visitantes podem desfrutar de cachoeiras, poços e dos caldeirões de banho com direito à hidromassagem natural, uma excelente alternativa para relaxar. Não deixe de conhecer também o famoso Poço do Diabo, com impressionantes 20 metros de quedas d’água. O local é perfeito para a prática de tirolesa e rapel.

De Lençóis, partimos para o Vale do Capão, em um trajeto de aproximadamente duas horas em que se pode apreciar a incrível paisagem e dar um pulinho no cartão postal da chapada, o Morro do Pai Inácio, localizado na BR-242. Com uma boa variedade de pousadas, a pequena cidade de 1.500 habitantes é cercada por uma bela formação montanhosa e as atrações incluem os trekkings no Vale do Paty, além da inconfundível Cachoeira da Fumaça. Um passeio pela vila ou um banho de cachoeira no Riachinho são atividades imperdíveis.

Seguindo viagem, encontramos a pequena cidade de Mucugê e seu Centro Histórico muito bem preservado. O Cachoeirão – um paredão onde diversas cachoeiras brotam – é um dos pontos de destaque junto com o Cemitério Bizantino, local repleto de lápides brancas que datam do século XIX. Pouco mais de 30 minutos pelo caminho da BR-142 e já se avista o próximo destino: a simpática Igatú.

Repleta de histórias para contar, Igatú fica a 40 minutos das atrações mais cobiçadas da Chapada Diamantina: o Poço Azul e o Poço Encantado. Essas grutas possuem uma beleza singular graças ao reflexo azul das águas que ocorre devido a um fenômeno natural. Durante o outono e o inverno, os raios solares penetram as cavernas e formam belíssimos feixes de luz azul turquesa. Os turistas aproveitam para apreciar e mergulhar nesse local mágico afastado da civilização, com fácil acesso por carro.

