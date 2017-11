Negociadores ainda estão longe de acordo em questões importantes do Nafta

Após cinco rodadas formais de renegociação do Tratado norte-americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês), os negociadores permanecem distantes nas questões mais importantes do acordo, com as autoridades mexicanas e canadenses ainda tentando entender os detalhes das principais propostas dos Estados Unidos, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A rodada de negociações que terminou nesta terça-feira deveria focar nos detalhes técnicos em vez de avanços em questões como requisitos para conteúdo automotivo regional e resolução de disputas. Mas os detalhes técnicos permanecem vagos na melhor das hipóteses, disseram as pessoas próximas às posições de negociação do México.

Embora as autoridades esperassem anunciar acordos sobre atualizações para o pacto de 23 anos, nenhum foi alcançado nesta rodada, em que cerca de 700 especialistas dos três países começaram a discutir na sexta-feira. O tratado está próximo de questões menores, como o alinhamento dos procedimentos aduaneiros e os requisitos sanitários. Mas os principais pontos de colapso permanecem nas demandas dos EUA para melhorar as regras de origem, nas quais as fontes dos produtos, principalmente automóveis e têxteis, são definidos de acordo com a porcentagem de seu valor.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, propôs elevar os requisitos de conteúdo regional para automóveis dos atuais 62,5% para 85%, com metade do conteúdo proveniente dos EUA. Tanto o México quanto o Canadá se recusaram a considerar a questão do conteúdo nacional. No entanto, até agora, eles não conseguiram obter detalhes sobre como o número de 85% foi determinado ou como seria implementado, disseram essas pessoas. "Ainda estamos separados em termos de algumas das propostas que os EUA apresentaram no passado. E isso se aplica, obviamente, às regras de origem", disse uma pessoa familiarizada com as discussões.

Um novo acordo foi originalmente programado para ser alcançado até o fim deste ano, entretanto as negociações foram estendidas até março, enquanto os negociadores trabalham para superar a divisão sobre as regras de origem e outras questões cruciais. Fonte: Dow Jones Newswires.